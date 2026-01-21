قسد: دمشق تخرق الهدنة في الجزيرة وريف كوباني ولم نصّعِد في تل كوجر

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الأربعاء، أن الجيش السوري والمجموعات التابعة له واصلوا استهداف مناطق في إقليمي الجزيرة وكوباني (عين العرب)، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن تلك الخروقات أسفرت عن سقوط ضحية من المدنيين.

وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي لـ"قسد"، بأن الهدنة التي بدأت رسمياً في تمام الساعة الثامنة من مساء أمس الثلاثاء، تعرضت لانتهاكات متكررة عبر سلسلة من الهجمات والمحاولات العسكرية، جاءت تفاصيلها كالتالي:

. بلدة زركان: تعرضت البلدة (شمال الحسكة) لقصف بالمدفعية الثقيلة في تمام الساعة 08:10 من مساء الثلاثاء، استمر لأكثر من ساعة.

. طريق أبيض: في الساعة 08:20 مساءً، استهدفت قوات دمشق قرية "تل بارود" الواقعة على طريق (أبيض - أبيض) جنوب الحسكة باستخدام الأسلحة الثقيلة.

. محور صرين: شهد محيط بلدة صرين (جنوب كوباني) هجومين؛ الأول في تمام الساعة 11:30 من صباح اليوم الأربعاء، والثاني في تمام الساعة 02:10 ظهراً، حيث أكدت "قسد" تصدي مقاتليها للهجومين وإفشالهما.

. قرية باسل: تعرضت فيها نقاط تابعة لقوات سوريا الديمقراطية لهجوم من قبل رتل عسكري في قرية باسل (طريق أبيض) جنوب الحسكة عند الساعة 11:45 قبل ظهر اليوم.

. استهداف المدنيين: رصد البيان قصفاً بالأسلحة الثقيلة طال قرية "حمدون" جنوب كوباني في تمام الساعة 02:45 ظهراً، ما أدى إلى "استشهاد" امرأة من سكان القرية.

كما ونفت من جهة أخرى "قسد"القيام بأي نشاط عسكري وتوضح حقيقة انفجار "تل كوجر"، وذلك بيان رسمي أصدره مركزها الإعلامي، مؤكدة أن تلك الأنباء "عارية عن الصحة".

وجاء في بيان المركز الإعلامي:

"نرفض بشكل قاطع ادعاءات وزير الدفاع السوري بشأن هجوم استهدف مستودعاً للذخيرة في منطقة تل كوجر".

مضيفاً: "نؤكد أن قواتنا لم تنفذ أي نشاط عسكري في تلك المنطقة، وبحسب المعلومات المؤكدة التي حصلنا عليها، فإن الانفجار وقع أثناء عملية نقل ذخيرة من قبل المجموعات التابعة لدمشق، ولا علاقة لقواتنا بهذا الحادث بتاتاً".

وفي سياق متصل، شددت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية على التزامها التام باتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع حكومة دمشق، بناءً على التفاهمات الأخيرة.

وأشارت القوات في بيانها إلى أنها "لن تبادر بأي عمل عسكري ما لم تتعرض لهجوم مباشر"، مؤكدة جاهزيتها الكاملة لتنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الثامن عشر من الشهر الجاري.

يأتي هذا النفي في وقت حساس يترقب فيه الشارع السوري مدى ثبات التهدئة الميدانية، وسط تبادل للاتهامات بين الأطراف حول خروقات مستمرة لاتفاق وقف التصعيد.