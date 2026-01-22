تحت شعار "واجب أخلاقي وقومي".. أربيل تطلق حملة كبرى لإغاثة "روجآفا" غرب كوردستان

منذ 13 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الخميس 22 كانون الثاني 2026، عن انطلاق حملة "أربيل" الموسعة لجمع المساعدات الإنسانية والمالية لدعم وإغاثة المنكوبين والمتضررين في "روجآفا كوردستان" (شمال شرق سوريا)، مشدداً على أن مساندة الأشقاء في ظل الظروف القاسية التي يمرون بها تمثل واجباً أخلاقياً، إنسانياً، وقومياً.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده لهذا الغرض: "إن إقليم كوردستان يضطلع بمسؤولية كبيرة تجاه دعم روجآفا في ظل الأوضاع المتأزمة التي يعيشها أهلنا هناك. اليوم، روجآفا بحاجة إلى وقفة تضامنية من المجتمع الإنساني أجمع، وفي مقدمتهم شعب إقليم كوردستان".

وأوضح المحافظ أن القيادة السياسية في الإقليم، وفي مقدمتها الرئيس مسعود بارزاني، قد سخرت كافة الجهود خلال الأيام الماضية من أجل وقف آلة الحرب والدمار، وضمان نيل الكورد في روجآفا لحقوقهم ومكتسباتهم في سوريا المستقبل.

وأشار خوشناو إلى المعاناة المضاعفة التي يواجهها سكان روجآفا، فبالإضافة إلى ويلات الحرب ضد داعش في السنوات الماضية، يواجهون الآن موجات نزوح وظروفاً معيشية بالغة الصعوبة. وأضاف: "لقد بادرت مؤسسة بارزاني الخيرية، بصفتها الممثل الإنساني لشعب كوردستان، بإرسال فرق طبية ومستلزمات إغاثية خلال الأيام الماضية، ونحن اليوم نطلق (حملة أربيل) بعيداً عن أي اعتبارات سياسية، انطلاقاً من الموقف الوطني المعهود لمدينتنا."

ووجه محافظ أربيل نداءً إلى رجال الدين من كافة الأديان، ومنظمات المجتمع المدني، وعموم المواطنين للمشاركة الفعالة في الحملة. كما خص بالذكر غرفة تجارة أربيل، واتحادات المقاولين، والمستثمرين، والمصدرين والمستوردين، والشركات، معرباً عن ثقته بسخاء أهل أربيل في تقديم العون.

وحددت إدارة الحملة الاحتياجات العاجلة والمطلوبة في ثلاث نقاط أساسية:

المستلزمات الطبية والأدوية.

الطرود الغذائية والمؤن.

مستلزمات الإيواء (أفرشة، بطانيات، وخيام).

وشدد خوشناو على ضرورة أن تكون المواد العينية المتبرع بها "جديدة وغير مستعملة" لضمان تقديم خدمة تليق بكرامة النازحين.

وفي سياق متصل، دعا المحافظ المواطنين الراغبين بالتعبير عن تضامنهم إلى التوجه لمراكز جمع التبرعات بدلاً من التجمهر أمام القنصليات وقطع الطرق، مؤكداً أن هذه الحملة هي الوسيلة الأنجع والأكثر ضماناً لإيصال المساعدات إلى مستحقيها عبر فرق متخصصة وبأمانة تامة.

يُذكر أن الحملة بدأت فعلياً من الساعة 12:00 ظهر اليوم الخميس، ومن المقرر أن تستمر طالما دعت الحاجة الإنسانية لذلك.