موجة ثلوج تجتاح مدن إقليم كوردستان وانخفاض حاد في درجات الحرارة

منذ 40 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- اجتاحت موجة من الأمطار والثلوج الكثيفة مختلف مناطق إقليم كوردستان منذ فجر اليوم الجمعة، 23 كانون الثاني 2026، مما أدى إلى تغطية مراكز المدن الرئيسية والإدارات المستقلة برداء أبيض، وسط توقعات باستمرار الموجة حتى مساء اليوم.

وشمل تساقط الثلوج مراكز محافظات أربيل، دهوك، والسليمانية، بالإضافة إلى الإدارات المستقلة في الإقليم، حيث بدأت الهطولات منذ ساعات الصباح الأولى تزامناً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وكانت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان قد أصدرت تحذيرات خلال الأيام الماضية، أشارت فيها إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلومتر واحد نتيجة كثافة الثلوج والضباب، مؤكدة أن درجات الحرارة ستشهد تراجعاً كبيراً وملموساً.

وبحسب البيان الأخير الصادر عن مديرية الأنواء الجوية يوم أمس الخميس، فإن تأثير هذه الموجة الجوية من المتوقع أن يستمر حتى ساعات المساء من اليوم الجمعة قبل أن تنحسر تدريجياً.