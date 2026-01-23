مرور أربيل تصدر تنبيهاً للسائقين وتحدد إرشادات للقيادة الآمنة

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت مديرية مرور أربيل، اليوم الجمعة 23 كانون الثاني 2026، تحذيراً هاما لعموم السائقين، تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة وبدء تساقط الثلوج في المحافظة، داعية إياهم إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بقواعد السلامة المرورية.

ودعت المديرية السائقين إلى تقليل السرعة أثناء القيادة، كما شددت على ضرورة تجنب استخدام الطرق الخارجية والروابط بين المدن والبلدات التي أغلقت بسبب تراكم الثلوج والجليد، وذلك لحين إتمام عمليات التنظيف وفتحها من قبل فرق إزالة الثلوج المختصة.

وحددت مديرية المرور 5 نقاط أساسية يجب على السائقين اتباعها لضمان سلامتهم:

تقليل السرعة: القيادة بتأنٍ وبطء شديد بما يتناسب مع حالة الطريق.

ترك مسافة الأمان: الحفاظ على مسافة كافية وبمساحة أمان واسعة بين مركبتك والمركبة التي أمامك.

الإضاءة: استخدام المصابيح الأمامية المنخفضة (الروناکی نزم) لتعزيز الرؤية.

استخدام المكابح (البريك) بحذر: الضغط على المكابح ببطء وهدوء، نظراً لأن الثلوج والجليد يقللان من قوة الاحتكاك بين الإطارات والأسفلت، مما يزيد من احتمالية انزلاق المركبة وفقدان السيطرة عليها.

تجنب الطرق المغلقة: الالتزام بعدم ارتياد الطرق المقطوعة بسبب الثلوج والظروف الجوية حتى يتم الإعلان عن تطهيرها وفتحها رسمياً من قبل الفرق الميدانية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص المديرية على سلامة المواطنين والحد من الحوادث المرورية التي قد تنجم عن التقلبات الجوية الحادة التي تشهدها المنطقة.