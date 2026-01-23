طقس العراق.. أمطار متفاوتة الشدة وتباين في درجات الحرارة

منذ 19 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً متفاوت الشدة للأمطار وتبايناً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الجمعة 23 كانون الثاني 2026، أن "غداً السبت سيكون الطقس غائماً في المنطقة الشمالية مع هطول أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى وعدة درجات في المنطقتين الشمالية والجنوبية"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ السبت في بغداد وديالى 16 وواسط وبابل وميسان 17 ودهوك 9 والسليمانية 4 وكركوك 5 ونينوى 10 واربيل 11 والأنبار 13 وصلاح الدين 14 والديوانية والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة والبصرة 18 وذي قار والمثنى 20".

وأضاف أن "يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في الأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية يتحسن تدريجياً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول خلال النهار الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية".

وأشار إلى أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً جزئياً، وأحياناً يكون غائماً، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية".

ولفت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً، وأحياناً يكون غائماً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في عموم مناطق البلاد".