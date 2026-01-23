اتحاد الجالية الكوردستانية يدين هجوماً على متظاهرين كورد في بلجيكا

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أدان اتحاد الجالية الكوردستانية، وبشدة الهجوم الذي وقع أمس الخميس في مدينة أنتويرب البلجيكية واستهدف عددًا من المواطنين الكورد.

وبحسب بيانٍ للجالية الكوردستانية، فإن التجمع نُظّم بشكلٍ مدني دعمًا لغرب كردستان، إلا أنه تعرّض لهجوم من قبل عدد من السوريين العرب.

وفيما يتعلق بالخسائر، كشفت الجالية أن الهجوم نُفّذ باستخدام السكاكين، وأسفر عن إصابة ستة مواطنين كورد، وُصفت الحالة الصحية لاثنين منهم بالخطيرة.

وأكد اتحاد الجالية أنه جرى حتى الآن اعتقال أربعة مشتبه بهم، مطالِبةً الشرطة والسلطات البلجيكية بإجراء تحقيقٍ أكثر دقة وإنزال أشد العقوبات بالمتورطين.

كما شددت على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية البلجيكية بحماية الجالية الكوردستانية ومنع تكرار مثل هذه الهجمات العنصرية.

وفي جزءٍ آخر من البيان، دعا الاتحاد أبناء الجالية الكوردستانية إلى الحفاظ على هدوئهم والالتزام بالمسارات القانونية فقط.

مؤكدةً: «لا تفكروا بالانتقام، لأن فكرة الانتقام لا تنتمي إلى الثقافة الكوردية، ونحن دائمًا ندعم السلام والاستقرار».

وفي ختام البيان، دُعي الكوردستانيون إلى مواصلة مشاركتهم في التظاهرات السلمية لإيصال صوت مظلومية الشعب الكوردي، والاستمرار في دعم غرب كوردستان.