إير فرانس و«كاي إل إم» تعلّقان رحلاتهما إلى الشرق الأوسط لدواعٍ أمنية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (اير فرانس) مساء الجمعة تعليق رحلاتها إلى دبي "موقتا" على خلفية الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط، في حين أعلنت شركة "كاي ال ام" الهولندية ايقاف العديد من الرحلات الجوية إلى المنطقة.

وقالت اير فرانس في بيان "نظرا للوضع الراهن في الشرق الأوسط، قررت الشركة تعليق رحلاتها موقتا إلى دبي" في الإمارات العربية المتحدة.

مشيرة إلى أنها "تراقب باستمرار تطورات الوضع الجيوسياسي في المناطق التي تخدمها طائراتها والتي تعبرها"، لضمان "أعلى مستويات السلامة والأمان" لرحلاتها، وفق فرانس برس.

وألغت الشركة الجمعة رحلتين من باريس إلى دبي هما "ايه اف 660" و"ايه اف 658"، ونتيجة لذلك ألغيت رحلتان إضافيتان من دبي إلى باريس كان من المقرر تسييرهما السبت على متن هاتين الطائرتين.

وأكدت اير فرانس أنها "تتابع الوضع لحظة بلحظة، وستقدم تحديثات إضافية حول جدول رحلاتها في وقت لاحق"، مشددة على أن سلامة عملائها وطواقمها تشكل "أولوية قصوى".

كذلك أعلنت شركة "كاي ال ام" الهولندية تعليق رحلاتها إلى تل أبيب ودبي، وإلى الدمام والرياض في المملكة العربية السعودية، بحسب ما نقلت عنها شبكة التلفزيون الهولندية "نوس".

ولم تُفصح "كاي ال ام" عن سبب قرارها، لكنها أشارت إلى أنه تم بالتنسيق مع السلطات الهولندية.

والاثنين، أعلنت لوفتهانزا الألمانية تعليق رحلاتها من طهران وإليها حتى 29 آذار/مارس المقبل ضمنا.

وواصلت الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة ضغوطها على إيران، وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، أن أسطولا عسكريا أميركيا يتجه نحو الخليج.

وكان ترامب هدد مرارا بضرب إيران ردا على قمع السلطات الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، قبل أن يبدو أنه تراجع عن هذا التهديد الأسبوع الماضي، بعدما أكد أن طهران علقت عمليات الاعدام التي كانت مقررة بحق متظاهرين.

وأفادت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بأن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، التي كانت متمركزة في بحر الصين الجنوبي، تتجه حاليا إلى منطقة الخليج.