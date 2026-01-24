طقس العراق.. أمطار رعدية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

منذ 6 دقائق

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار رعدية وارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم السبت 24 كانون الثاني 2026، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما يكون الطقس غائماً جزئياً مع تساقط أمطار تكون رعدية في المنطقة الجنوبية يتحسن الطقس بعد الظهر، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وتابع البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 7، دهوك 8، أربيل 10، نينوى وكركوك 11، صلاح الدين والأنبار 14، البصرة وميسان والمثنى 15، بغداد وديالى وكربلاء المقدسة والديوانية 16، النجف الأشرف وذي قار وواسط وبابل 17".

وأضاف، أن "طقس يوم الإثنين سيكون صحواً، ويتحول تدريجياً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وأشار إلى، أن "الثلاثاء المقبل سيكون الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".

وبين، أن "يوم الأربعاء المُقبل سيكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر رعدية في المنطقتين الوسطى والشمالية، ويكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".