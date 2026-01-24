"شراء بدافع الذعر".. رفوف المتاجر تفرغ في نيويورك مع اقتراب "عاصفة وحش" تهدد ثلثي سكان أمريكا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تسابق سكان مدينة نيويورك والعديد من الولايات الأمريكية مع الزمن، اليوم السبت، لتأمين احتياجاتهم الغذائية والأساسية، ما أدى إلى إفراغ رفوف المتاجر الكبرى تماماً، وذلك مع اقتراب عاصفة شتوية وصفت بـ "الوحش" من الساحل الشرقي.

في منطقة "تشيلسي" بقلب مانهاتن، شهدت المتاجر تهافتاً غير مسبوق من المواطنين، حيث نَفدت السلع الأساسية قبل وصول آخر شحنة توريد مخصصة ليوم السبت. وأظهرت الصور المتداولة رفوفاً خاوية تماماً من اللحوم، الخبز، والمعلبات، في مشهد يعكس حجم القلق من الانجماد التاريخي المتوقع.

ونقلت مصادر ميدانية عن أحد العاملين في صناديق المحاسبة قوله إن الإدارة أبلغتهم بعدم توقع وصول أي شاحنات إمداد يوم الأحد، بسبب إغلاق الطرق المتوقع والظروف الجوية القاسية التي ستعطل حركة النقل والشحن.

وتشير تقارير الأرصاد الجوية إلى أن العاصفة القادمة تمتد لمسافة هائلة تصل إلى 2000 ميل، وهي مساحة جغرافية تضع نحو ثلثي سكان الولايات المتحدة تحت طائلة تحذيرات الطقس القاسي. ومن المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة لم تشهده البلاد منذ سنوات، ما دفع ملايين الأمريكيين إلى "شراء الذعر" لتخزين المواد التموينية قبل دخول المنطقة في حالة إغلاق شبه تام.

ويرى مراقبون أن حالة الذعر الاستهلاكي زادت من الضغط على سلاسل الإمداد التي تعاني أصلاً من صعوبات لوجستية، مؤكدين أن انقطاع وصول الشاحنات يوم الأحد سيفاقم من أزمة نقص السلع في المدن الكبرى، وعلى رأسها نيويورك، التي بدأت تستعد لمواجهة واحدة من أقسى موجات البرد في تاريخها الحديث.