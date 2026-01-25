العبودي: بعض القوى لم تصوّت للمالكي وقد نشهد معارضة داخل البرلمان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال القيادي في تيار الحكمة، رحيم العبودي، إن ترشيح نوري المالكي لتولي منصب رئاسة الوزراء جاء نتيجة حوار مكثف بين الأطراف، وفي الوقت نفسه تم اختيار المالكي عبر آلية التصويت بين هذه الأطراف.

وأشار العبودي في تصريحٍ لـ كوردستان24، إلى أن "بعض الجهات، مثل تيار الحكمة وتحالف صادقون، لم تصوّت لصالح نوري المالكي، لذلك من المحتمل أن نشهد معارضة داخل البرلمان، إضافة إلى وجود بعض حالات عدم الرضا".

وأضاف: المنطقة عموماً، والعراق على وجه الخصوص، يواجهان جملة من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، لذلك لا بد من تشكيل حكومة قوية قادرة على معالجة هذه الأزمات.

وبشأن منصب رئاسة الجمهورية، قال العبودي: المطروح ضمن إطار الإطار التنسيقي يقتصر على مرشحين كورديين فقط، هما فؤاد حسين عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ونزار آميدي عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، لكن من المهم لحسم هذا المنصب أن يتقدم الكورد بموقف موحد ومتفق عليه.

وفيما يخص التحذيرات الأميركية المتعلقة بالأسماء التي أعلنتها ضمن قائمة لا ينبغي أن تشارك في الحكومة العراقية المقبلة، قال العبودي: للولايات المتحدة رأيها بشأن حسم المناصب، لكننا نحن من نتخذ قرارنا السيادي بأنفسنا.

وتابع: بعد حسم منصب رئاسة الجمهورية، سيتم حينها إجراء حوارات مع الجانب الأمريكي بشأن الحكومة العراقية المقبلة.