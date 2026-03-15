بريطانيا تشدد على ضرورة خفض التصعيد في الشرق الأوسط

أربيل (كوردستان24)- شدّد وزير أمن الطاقة البريطاني الأحد على ضرورة تهدئة الوضع في الشرق الأوسط، بعدما دعا الرئيس الأميركي دولا أخرى إلى المساعدة في حماية إمدادات النفط العالمية العابرة في مضيق هرمز في ظلّ الحرب التي تشهدها المنطقة.

وقال إد ميليباند في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن "الخطّة الآن ينبغي أن تقضي بخفض التصعيد في النزاع".

وكشف في تصريحات أخرى أدلى بها لـ"سكاي نيوز": "نتحاور مع حلفائنا. وتتاح سبل مختلفة لجعل الشحن البحري ممكنا. ونحن ننظر بعمق مع حلفائنا في ما يمكن فعله لأنه من الضروري إعادة فتح المضيق".

وفي ساعة متأخّرة من ليل السبت، صرّح ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية "كما قلنا سابقا، نناقش راهنا مع الحلفاء والشركاء سلسلة من الخيارات لضمان أمن الشحن في المنطقة".

المصدر: فرانس برس