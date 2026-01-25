نداء عاجل لتأمين عودة الناجين من مخيم "الهول"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24_ في تطور دراماتيكي يفتح باب الأمل أمام مئات العائلات المنكوبة، أعلن مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين، اليوم الأحد، عن "نداء إنساني وعاجل" موجه إلى جميع الإيزيديين والإيزيديات الذين كانوا محتجزين أو متخفين داخل مخيم "الهول" في شمال وشرق سوريا، غرب كوردستان (روزآفا).

دعا المكتب، في بيان، جميع المختطفين الذين وجدوا طريقهم إلى خارج أسوار المخيم، أو الذين ما زالوا في محيطه، إلى التواصل الفوري مع الفرق المختصة عبر أرقام هواتف مخصصة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تأمين وصول الفرق الميدانية إليهم وتقديم الحماية اللازمة لضمان عودتهم بسلام إلى ذويهم في إقليم كوردستان وسنجار.

وجاء في نص النداء: "نطمئن جميع الناجين والناجيات بأن الخطر على حياتهم قد زال تماماً، ولن يتعرض لهم أحد بأي سوء. عائلاتكم تنتظركم بلهفة وبأذرع مفتوحة، وقد استكملنا كافة الاستعدادات لاستقبالكم بكل فخر واعتزاز وشرف".

يعد مخيم الهول، الواقع في ريف محافظة الحسكة السورية، واحداً من أخطر المخيمات في العالم. لسنوات طويلة، وُصف بأنه "قنبلة موقوتة" و"عاصمة الظل" لتنظيم داعش، حيث كان يضم عشرات الآلاف من عوائل عناصر التنظيم من جنسيات مختلفة.

ومنذ غزو التنظيم الإرهابي لقضاء سنجار في آب 2014، واقتياد آلاف النساء والأطفال كسبايا، نُقل القسم الأكبر منهم إلى هذا المخيم. وبسبب القبضة الأمنية المتشددة لخلايا داعش داخل المخيم، اضطر الكثير من الإيزيديين إلى إخفاء هويتهم الحقيقية والتحدث بلغات أجنبية أو الادعاء بأنهم من عوائل التنظيم خوفاً من القتل أو "التصفيات الجسدية" التي كانت تجري داخل الخيام.

يرى مراقبون أن تسليم المخيم وتفكيك قبضته المتطرفة في هذه المرحلة يمثل "فرصة تاريخية" للكشف عن مصير المئات من المفقودين الذين سُلبت هوياتهم لسنوات. ويكثف مكتب إنقاذ المختطفين جهوده حالياً لضمان عدم بقاء أي مختطف خلف الركب، داعياً المنظمات الدولية لمساندة هذه الجهود الإنسانية.

للتواصل مع مكتب إنقاذ المختطفين وتأمين العودة، خُصصت الأرقام التالية:

009647504676173

009647504458024

009647502212982

تأتي هذه الخطوة لتبدد ظلاماً دام لأكثر من عقد من الزمان، في انتظار أن تكتمل فصول هذه المأساة بعودة آخر مختطف إيزيدي إلى وطنه ومجتمعه.

وبحسب آخر احصائية للمكتب المختطفات والمختفين فأن إجمالي الاختطاف يصل الى 6,417 مختطف.

التفاصيل:

إناث: 3,548

ذكور: 2,869

(الناجون والناجيات)

الرقم الرئيسي: 3,593 ناجٍ وناجية.

نساء: 1,212

رجال: 339

اطفال (أناث): 1,078

أطفال (ذكور): 964

الشهداء (المقابر الجماعية)

296 شهيد تم تسليم جثامينهم.

إناث: 41

ذكور: 255

(المفقودون)

2,528 مفقود (ما زال مصيرهم مجهولاً).

إناث: 1,217

ذكور: 1,311