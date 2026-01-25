إغلاق أنبوب سري لتهريب النفط الخام في كركوك

منذ 39 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، عن إحباط عملية كبرى لتهريب النفط الخام في محافظة كركوك، وذلك عقب اكتشاف أنبوب سري غير قانوني استُخدم لسرقة الثروات الوطنية.

وأفادت المديرية في بيان لها، بأن قسم الاستخبارات والأمن في فرقة المشاة الآلية الثامنة، التابع لقيادة عمليات كركوك، تمكن من كشف مسار الأنبوب وإغلاقه بشكل كامل، بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وجهد ميداني مكثف.

وأكد البيان أن العملية حالت دون هدر ونهب كميات ضخمة من النفط الخام، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين. كما شددت المديرية على أن حماية مقدرات الدولة الاقتصادية تمثل "خطاً أحمر"، وأن هذه

العملية تندرج ضمن سلسلة من الضربات النوعية التي تستهدف شبكات الجريمة المنظمة والتهريب.