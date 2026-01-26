مستثمرو كوردستان.. يُغيثون (روجآفا) عبر مؤسسة بارزاني الخيرية بمبلغ 700 مليون دينار

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية، اليوم الاثنين، عن مبادرة إنسانية جديدة لدعم النازحين في كوردستان سوريا (روجآفا)، حيث خصص مستثمرو إقليم كوردستان مبلغاً قدره 700 مليون دينار عراقي لتأمين الاحتياجات الأساسية للمتضررين.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن هذه التبرعات المالية سيتم تسخيرها لإغاثة النازحين في روجآفا وإيصال المساعدات بشكل مباشر عبر القنوات الإغاثية للمؤسسة.

من جانبهم، أكد مستثمرو الإقليم، من المشاركون في الحملة أن هذا الدعم يمثل دفعة أولى، مشيرين إلى استمرار جهودهم في جمع المزيد من المساعدات خلال الأيام القليلة القادمة لتشمل نازحي كوباني وبقية المدن الأخرى.

تأتي هذه المبادرة بالتزامن مع تحركات ميدانية مستمرة، حيث سيرت مؤسسة بارزاني الخيرية يوم أمس الأحد قافلة تضم 16 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والاحتياجات الضرورية، توجهت مباشرة نحو مناطق كوردستان سوريا لتخفيف معاناة العوائل النازحة.