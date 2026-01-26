برهم صالح من الفاتيكان: نثمن الدور الأخلاقي للبابا المتوازي مع أهدافنا لحماية النازحين واللاجئين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24 )- أشاد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، برهم صالح، بالدور الإنساني المحوري الذي يضطلع به قداسة بابا الفاتيكان في دعم قضية اللاجئين حول العالم، مؤكداً أن جهوده تشكل سنداً حقيقياً لحماية حقوق الفئات المستضعفة.

وذكر برهم صالح، في تدوينة له على حسابه الرسمي في منصة (إكس)، أنه حظي بشرف لقاء البابا ليون الرابع عشر، حيث أعرب خلال اللقاء عن تقديره العميق للدعم المتواصل والثابت الذي يقدمه قداسته لقضايا اللاجئين والنازحين.

وأشار المفوض السامي إلى أن "القيادة الأخلاقية والروحية" التي يمثلها البابا تتماشى بشكل عميق مع الأهداف الإنسانية للمفوضية الأممية، لاسيما في تعزيز آليات الحماية وصون كرامة الأفراد الذين أجبرتهم الظروف القاسية والنزاعات الدولية على الفرار من ديارهم والبحث عن أمانٍ مفقود وأمل منشود.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التحديات الإنسانية عالمياً، مما يستدعي تضافر الجهود بين المؤسسات الدولية والقيادات الروحية لضمان حقوق المهجرين قسراً.