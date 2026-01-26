الشيخ علي حاتم: علاقتنا بكوردستان أخوّة ومبدأ لا تحكمها المصالح

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد الشيخ علي حاتم سليمان، أمير عشائر الدليم، أن العلاقة مع إقليم كوردستان، حكومةً وشعبًا، لم تُبنَ على أساس المصالح، بل على الأخوّة والمواقف الثابتة.

وشدد أمير عشائر الدليم في تغريدةٍ على منصة إكس، على أن هذا الموقف لن يتغيّر.

موضحًا أن الثبات نابع من الالتزام بالمبدأ، لا من الحسابات السياسية، قائلاً: لسنا سياسيين، بل أصحاب مبدأ.