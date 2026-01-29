سومو: جميع الأطراف تعمل على تمديد الاتفاق التاريخي مع إقليم كوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكدت شركة تسويق النفط الوطنية "سومو" انفتاحها للتعاقد مع مالكي المصافي أينما وجدوا، فيما بينت أن جميع الأطراف تعمل على تمديد الاتفاق التاريخي مع إقليم كوردستان لإنجاحه.

وقال مدير عام الشركة علي نزار الشطري للجريدة الرسمية: إن "دور الشركة الأساسي أن تكون مرنة بالتعامل مع الزبائن المعتبرين والرصينين خاصة في مجال تسويق النفط الخام، كونه يذهب إلى مالكي المصافي وهي موجودة في كل الأسواق في العالم".

وأضاف أن "سومو" منفتحة للتعاقد مع مالكي المصافي أينما وجدوا أما التركيز على سوق معينة دون غيرها، فهي تهدف إلى توازن يحقق هدفين أساسيين، الأول بيع كامل الكميات المتاحة للتصدير، والثاني تحقيق أعلى عائد ممكن وهذا مهم جداً.

وتابع الشطري، أن الشركة تنظر إلى الأسواق التي ينمو فيها الطلب أكثر من تلك التي يتراجع فيها، لكن هذا لايعني أننا لانترك موطئ قدم للنفط الخام العراقي في مختلف الأسواق بالعالم بغض النظر عن نموها.

وأكد أنه في حال انخفاض النمو تبقى فرصة لكل مستهلك أن يأخذ النفط الخام العراقي ويشتريه، ليقوم بعملية التصفية داخل المصافي وينتج مايرغب منه، مشيراً إلى أن هذه النظرية التي تعتمدها الشركة والتي تمكنها من التنافس حتى في أشد أوضاع السوق أو أضعفها.

ووصف مدير عام الشركة الاتفاق التاريخي مع إقليم كوردستان لتسويق نفطه عبر الشركة الوطنية بالـ"ناجح" بدليل تمديده من قبل الحكومة إلى نهاية شهر آذار.

وأكد أن الاتفاق قابل للتمديد مرة أخرى مادامت كل الأطراف المشتركة فيه تحاول إنجاحه وتعمل على ذلك، مشيراً إلى أنه حقق إيرادات إضافية للبلد، فضلاً عن تنظيم وترتيب عملية التصدير دوماً من خلال المسوِّق الوطني.