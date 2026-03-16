تايلاند تستقبل 20 من بحارة السفينة المستهدفة في مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- وصل 20 فرداً من طاقم سفينة الشحن التايلاندية "مايوري ناري" إلى بانكوك، فجر الاثنين، بعد تعرض سفينتهم لهجوم في مضيق هرمز الاستراتيجي الأسبوع الماضي، في حين لا تزال الجهود مستمرة لتحديد مصير ثلاثة زملائهم مفقودين يعتقد أنهم عالقون داخل السفينة في مياه الخليج.

وكانت السفينة المسجلة في تايلاند قد تعرضت لهجوم بمقذوفين يوم الأربعاء الماضي أثناء عبورها المضيق عقب مغادرتها أحد موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة. وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الاستهداف في اليوم ذاته، مبرراً ذلك بتجاهل السفينة لـ "التحذيرات" الموجهة إليها.

وفور وصولهم إلى مطار "سوفارنابومي" الرئيسي في تايلاند، جرى اصطحاب البحارة العشرين من قبل المسؤولين دون الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام. وفي سياق متصل، أعربت زوجة أحد الناجين (عرّفت عن نفسها باسم باس) عن قلقها البالغ، مشيرة إلى أنها لا تزال تنتظر رؤية زوجها، وقالت للصحافيين: "نحن جميعاً خائفون، لكنهم موظفون؛ فإذا رفضوا الإبحار لن يتقاضوا رواتبهم"، منتقدة غياب المعلومات من جانب الشركة حول مصيرهم أو موعد عودتهم للمنزل.

من جهتها، أكدت شركة "بريشس شيبينغ" المالكة للسفينة، في بيان أصدرته الاثنين، التزامها بتقديم "الدعم الرعائي للطاقم، بما يشمل الفحوص الطبية والتقييم النفسي"، مشددة على أن "أولويتها القصوى" تظل العثور على المفقودين الثلاثة الذين يُعتقد أنهم "عالقون في غرفة المحركات".

دبلوماسياً، كشفت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية، ماراتي أندامو، أن بلادها تسعى حالياً للحصول على مساعدة من دولتين أخريين لإنقاذ الطاقم العالق. يذكر أن البحرية التايلاندية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن البحرية العُمانية هي من تولت عملية إنقاذ البحارة العشرين يوم الأربعاء الماضي عقب وقوع الهجوم.