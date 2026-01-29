دائرة الإعلام والمعلومات: على بغداد دفع 384 مليار دولار كتعويضات لشعب كوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أصدرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس 29 كانون الثاني 2026، تقريراً خاصاً ومفصلاً حول بيانات وتقديرات الأضرار الناجمة عن جرائم الأنظمة العراقية السابقة التي ارتكبت بحق شعب كوردستان بين عامي 1963 و2003.

ووفقاً للتقرير، تُقدّر قيمة الخسائر المالية الناجمة عن السياسات القمعية والجرائم المختلفة للنظام السابق ضد إقليم كوردستان بنحو 384 ملياراً و600 مليون دولار.

وقد صُنفت تفاصيل الأضرار في التقرير على النحو التالي:

1- الخسائر البشرية: تشكل الجزء الأكبر من الأضرار وقُدّرت بـ 306 مليارات دولار.

2- الخسائر المادية: بلغت قيمة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وممتلكات ومقدرات المواطنين 32.8 مليار دولار.

3- الأضرار البيئية وغير المباشرة: نتيجة تدمير البيئة والتبعات غير المباشرة، سُجلت أضرار بقيمة 10 مليارات دولار.

4- الإهمال المتعمد وإعادة الإعمار: تم تحديد مبلغ 35 مليار دولار للمناطق التي تعرضت للإهمال المتعمد وتحتاج إلى إعادة إعمار.

وأشار التقرير في جانب آخر إلى أن النظام العراقي السابق ارتكب سلسلة من الجرائم الكبرى ضد الإنسانية بحق شعب كوردستان، بما في ذلك القصف الكيميائي، عمليات الأنفال، وتدمير آلاف القرى.

وأكدت دائرة الإعلام والمعلومات أنه وفقاً للدستور العراقي الفيدرالي، تقع على عاتق الحكومة العراقية الحالية، باعتبارها وريثة الأنظمة السابقة، مسؤولية قانونية ودستورية لتعويض المتضررين من شعب كوردستان، وإعادة هذه المبالغ كحق مشروع لشعب كوردستان.