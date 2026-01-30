البيشمركة تُحبط هجوماً لداعش في منطقة "داودة" بكرميان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أحبطت قوات البيشمركة، فجر اليوم الجمعة 30 كانون الثاني 2026، محاولة تسلل وهجوماً شنه مسلحو تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الحدودية الواقعة بين قضائي كفري وطوزخورماتو، وأجبرتهم على الفرار دون وقوع أي إصابات في صفوف القوات.

وأفاد مراسل "كوردستان 24"، هريم جاف، نقلاً عن مصدر أمني في قوات البيشمركة، بأن مقاتلي البيشمركة في منطقة "داودة" التابعة لإدارة كرميان، تمكنوا من صد هجوم وإفشال مخطط للمسلحين للتقرب من المناطق العسكرية.

ووفقاً للمعلومات الميدانية، وقع الحادث بالقرب من قرية "بلكانة" ذات التضاريس الجبلية الوعرة؛ حيث حاولت مجموعة مكونة من أربعة مسلحين من تنظيم داعش التقرب من مقر تابع لـ "الفوج الأول" في قوات البيشمركة وفتحوا نيران أسلحتهم، بهدف إلحاق خسائر بصفوف القوات المرابطة هناك.

وأشار مراسلنا إلى أن قوات البيشمركة كانت في حالة تأهب قصوى وبناءً على معلومات مسبقة، ردت بقوة وبشكل فوري على مصدر النيران، مما أدى إلى انكسار الهجوم وفرار المسلحين نحو جهة مجهولة دون أن يتمكنوا من تحقيق أي من أهدافهم.

وأكد المصدر الأمني عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية في صفوف البيشمركة، مشدداً على أن الوضع الأمن حالياً تحت السيطرة التامة، مع استمرار حالة الاستعداد القتالي العالي لمواجهة أي تحركات مشبوهة أو هجمات محتملة في المنطقة.