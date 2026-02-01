تكثيف الخطوات الرامية لتوحيد قوات البيشمركة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- في إطار جهود حكومة إقليم كوردستان لتوحيد قوات البيشمركة، اجتمعت اللجنة العليا لإعادة تنظيم القوات بناءً على توصية من رئيس الحكومة مسرور بارزاني، ومن المقرر المصادقة على الصلاحيات الإدارية والمالية لقيادتي المنطقة الأولى والثانية في القريب العاجل.

اليوم الأحد، 1 شباط 2026، أصدر رئيس ديوان مجلس الوزراء، أوميد صباح، بياناً أشار فيه إلى أنه ضمن المساعي المستمرة لحكومة إقليم كوردستان لتوحيد وإعادة تنظيم قوات البيشمركة، عقدت اللجنة العليا لإعادة تنظيم القوات اجتماعاً هاماً لتحديد صلاحيات قيادتي المنطقة الأولى والثانية.

وأوضح رئيس ديوان مجلس الوزراء أن الاجتماع عُقد بتوجيه من مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، وشهد مناقشات مستفيضة حول آليات تحديد الصلاحيات الإدارية والمالية والقانونية لكل من قيادة المنطقة الأولى وقيادة المنطقة الثانية.

وذكر البيان أنه بعد تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، تم اتخاذ قرار بإنهاء أعمال اللجنة في القريب العاجل، والمصادقة على كافة الصلاحيات والارتباطات الخاصة بهاتين القيادتين.

تأتي هذه الخطوة كجزء من عملية الإصلاح ومأسسة قوات البيشمركة لتكون جميعها تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة.