العامري والسوداني والمندلاوي الى كوردستان لحسم رئاسة الجمهورية

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- اعلن امين عام الاطار التنسيقي، عباس راضي، ان وفداً، رفيع المستوى من الاطار التنسيقي يتوجه يوم غد الاثنين الى اقليم كوردستان للقاء القيادات الكورديه في أربيل والسليمانية مبيناً ان الوفد سيضم رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني والسيد هادي العامري والسيد محسن المندلاوي.

واضاف راضي، ان الزيارة تأتي بناءً على قرار الاطار التنسيقي في اجتماعه الأخير لايجاد تفاهم بين الاخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لحسم رئاسة الجمهوريه من خلال تقريب وجهات النظر وذلك وفقاً لتوجه الاطار التنسيقي في ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية.

وكان، عبد الرحمن الجزائري، عضو ائتلاف دولة القانون، صرح في حديث خاص لـ "كوردستان 24"، كاشفاً عن تفاصيل الزيارة: "إن توجه وفد الإطار التنسيقي إلى أربيل يعد خطوة حاسمة، والهدف منها هو التباحث حول ملفين حساسين، وهما حسم منصب رئيس الجمهورية وتحديد ملامح رئيس الوزراء المقبل للعراق".

وبحسب المعلومات المتوفرة، يهدف الوفد من خلال هذه الزيارة إلى فتح باب الحوار مع الحزبين الرئيسيين في كوردستان (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) بشأن منصب رئيس الجمهورية.

ويرى مراقبون أن الإطار التنسيقي يسعى للحصول على تأكيدات وضمانات من القوى الكوردية لدعم مرشحه لرئاسة الحكومة الاتحادية، مقابل تسهيل عملية تمرير المرشح الكوردي لمنصب رئاسة الجمهورية.

وتأتي هذه الزيارة المهمة لوفد الإطار إلى أربيل في وقت من المفترض فيه أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة غداً في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد.