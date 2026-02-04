سعر الذهب يتجاوز 5 آلاف دولار للأونصة مع عودة شهية المخاطرة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- ارتفعت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي متجاوزاً مستوى 5,000 دولار للأونصة، مع توجه المستثمرين لاقتناص الفرص عقب انهيار تاريخي أعاد الأسعار من مستوياتها القياسية.

وصعد المعدن الثمين بنسبة وصلت إلى 2.1% في التعاملات المبكرة، بعد مكاسب تخطت 6% في الجلسة السابقة، وسط عودة شهية المخاطرة للأسواق وتراجع الدولار الأمريكي. وعند إغلاق جلسة الثلاثاء، كان الذهب لا يزال أقل بنحو 12% عن ذروته القياسية في 29 يناير، لكنه يحتفظ بمكاسب سنوية تقترب من 15%. وارتفعت أيضاً أسعار الفضة.

وكتب دانييل غالي، كبير استراتيجيي السلع في "تي دي سيكيوريتيز"، في مذكرة: "من المرجح أن تكون ضغوط البيع القسري على المعادن الثمينة قد وصلت إلى نهايتها"، لكنه أضاف أن "حدة التقلبات خلال الأسبوع الماضي قد تدفع المستثمرين الأفراد إلى التريث، رغم أنهم باتوا مكوناً متزايد الأهمية في السوق".

وكانت المعادن الثمينة قد حلقت الشهر الماضي بدفع من الزخم المضاربي والاضطرابات الجيوسياسية، إضافة إلى المخاوف بشأن استقلالية "الاحتياطي الفيدرالي". لكن عدداً من المحللين حذروا من أن الارتفاع كان سريعاً ومبالغاً فيه، لتتوقف هذه الموجة بشكل مفاجئ نهاية الأسبوع الماضي، إذ سجلت الفضة أكبر خسائر يومية على الإطلاق، بينما تراجع الذهب بأكبر وتيرة منذ عام 2013.

وكانت الصناديق الصينية والمستثمرون الأفراد في الأسواق الغربية قد راكموا مراكز كبيرة في المعادن الثمينة، وسط اندفاع قوي نحو منتجات التداول ذات الرافعة المالية وزيادة لافتة في شراء خيارات الشراء، ما جعل السوق أكثر هشاشة أمام الصدمات. وتواصل التراجع خلال جلسات التداول الآسيوية يوم الجمعة، وامتد إلى مطلع الأسبوع الحالي.