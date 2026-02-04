تهاوي بيتكوين يمحو نصف تريليون دولار من سوق العملات المشفرة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- تهاوت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنحو نصف تريليون دولار خلال أقل من أسبوع، مع تسارع موجة بيع قادتها عملة "بتكوين".

أظهرت بيانات شركة "كوين جيكو" (CoinGecko) أن إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة انخفض بمقدار 467.6 مليار دولار منذ 29 يناير. وهبطت "بيتكوين" يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها منذ فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بولاية ثانية في أوائل نوفمبر 2024، وما تبعه من وصول إدارة أكثر دعماً لسوق العملات المشفرة.

سجلت العملة المشفرة الأصلية أدنى مستوى لها في 15 شهراً عند 72877 دولاراً في الولايات المتحدة، قبل أن تقلص جزءاً من خسائرها خلال التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، لتتداول عند 76200 دولاراً بحلول الساعة 10 صباحاً بتوقيت سنغافورة.

ولا تزال "بيتكوين" منخفضة بنسبة 13% هذا العام، وبنحو 39% مقارنة بذروتها المسجلة في 6 أكتوبر، حين تجاوز سعرها 126 ألف دولار.

تعليقاً على الأمر، قالت راشيل لوكاس، المحللة لدى "بي تي سي ماركتس" (BTC Markets)، إن "معنويات السوق الآسيوية في جلسة الصباح تتسم بالحذر والدفاعية، إذ لا يزال الميل إلى تجنب المخاطر قائماً، غير أن وتيرة البيع القسري تراجعت". وأضافت أن "تداول بيتكوين دون مستوى 73 ألف دولار دفع المعنويات إلى حالة خوف قصوى".

جاءت هذه الخسائر عقب أسبوع متقلب في الأسواق العالمية، شهد أيضاً تحركات حادة في أسعار الذهب والفضة. وبينما نجحت المعادن النفيسة في استقطاب مشترين يوم الثلاثاء عقب خسائرها الأخيرة، أخفقت العملات المشفرة في جذب دعم مماثل. وتراجعت "بتكوين"، إلى جانب الأسهم الأمريكية، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

ذهب رقمي؟

يثير هبوط "بيتكوين" شكوكاً متزايدة حول قدرتها على أداء دور "الذهب الرقمي"، بعدما فشلت في لعب دور الملاذ الآمن خلال فترات تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية. وحذر المستثمر مايكل بوري هذا الأسبوع من أن "بيتكوين" برزت كأصل مضاربي بحت، عقب إخفاقها في ترسيخ مكانتها كأداة تحوط مماثلة للمعادن النفيسة.

من جانبه، قال مايكل نوفوغراتز، الرئيس التنفيذي لشركة "غالاكسي ديجيتال" (Galaxy Digital)، خلال مكالمة إعلان الأرباح، إن السوق شهدت تاريخياً "قدراً كبيراً" من الإيمان شبه المطلق بالاحتفاظ بـ"بتكوين" بغض النظر عن الظروف. وأضاف: "لكن هذا الأمر لم يعد قائماً، وبدأنا نشهد بعض عمليات البيع".