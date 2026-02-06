مظلوم عبدي ووزير الخارجية الفرنسي يجتمعان في أربيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- التقى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، بوزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في مدينة أربيل بإقليم كوردستان، لبحث جملة من الملفات السياسية والأمنية المتعلقة بالشأن السوري.

وضم وفد "قسد" المشارك في الاجتماع كلاً من القيادية في وحدات حماية المرأة (YPJ) روهلات عفرين، والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد.

وفي تدوينة له عبر منصة "إكس"، كشف مظلوم عبدي أن الاجتماع تناول تفاصيل الاتفاق المبرم في 29 كانون الثاني/يناير الماضي بين "قسد" وحكومة دمشق. كما جرى التباحث في سبل استمرار العمليات المشتركة لمواجهة تنظيم "داعش"، وضمان أمن وحماية مخيمات عوائل التنظيم ومراكز احتجاز مقاتليه.

وأشار عبدي إلى أن المباحثات تطرقت أيضاً إلى ملفات حساسة تتعلق بمستقبل المنطقة، من بينها "دمج القوى العسكرية والأمنية"، وسبل ضمان وحماية الحقوق الكردية في سوريا ضمن أي تسويات مستقبلية.