الرئيس بارزاني يستقبل وزير الخارجية الفرنسي

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، في مصيف صلاح الدين (پیرمام)، وزير الخارجية الفرنسي "جان نويل بارو"، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية التي بدأها أمس إلى إقليم كوردستان.

وكان وزير الخارجية الفرنسي قد استهل زيارته أمس بلقاء رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في مدينة أربيل. وعقب الاجتماع، عقد الجانبان مؤتمراً صحفياً أكدا فيه على عمق العلاقات الثنائية والعمل على توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين أربيل وباريس في مختلف المجالات.

وفي سياق متصل، شهدت أربيل ليلة أمس حراكاً دبلوماسياً مكثفاً، حيث التقى "جان نويل بارو" بوفد رفيع من شمال وشرق سوريا، ضم قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، وقائدة وحدات حماية المرأة (YPJ) روهلات عفرين، والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد.

وكشف مظلوم عبدي، عبر حسابه الرسمي على منصة (X)، أن اللقاء مع الوزير الفرنسي تناول تفاصيل الاتفاق المبرم في 29 كانون الثاني الماضي بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية في دمشق. كما بحث الاجتماع سبل تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي، وآليات تأمين وحماية عوائل التنظيم والمعتقلين في مراكز الاحتجاز.

وعلى صعيد ذي صلة، عقد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أمس أيضاً، اجتماعاً مع مظلوم عبدي والوفد المرافق له، جرى خلاله استعراض الأوضاع الراهنة في سوريا ومناطق "روج آفا" بشكل عام، مع التركيز بشكل خاص على تداعيات وآفاق الاتفاق الأخير بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية.

تأتي هذه اللقاءات رفيعة المستوى لتؤكد الدور المحوري لإقليم كوردستان كمركز للقرار الدبلوماسي، وحرص فرنسا على استقرار المنطقة وتعزيز التنسيق الأمني والسياسي مع حلفائها في مواجهة التحديات الراهنة.