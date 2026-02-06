الوفد الايراني المفاوض يصل الى مسقط

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم، وصول الوفد الإيراني المفاوض برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى العاصمة العمانية مسقط، إيذاناً ببدء جولة جديدة من المفاوضات مع وفد من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي أول تعليق رسمي من طهران، أكد علي نيكزاد، النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني، في تصريحات لوكالة "إيسنا"، أن "الشموخ الوطني لإيران وحكوماتها يكمن في استعدادها الدائم للحوار"، مشدداً على أن الجمهورية الإسلامية "لم تغادر طاولة المفاوضات أبداً".

وأوضح نيكزاد أن الحكومة والبرلمان يدعمان أي مفاوضات تتعلق بالملف النووي، طالما أنها تخدم المصالح الوطنية، مبيناً أن عقيدة إيران القائمة على رؤية المرشد الأعلى ترفض تماماً السعي لامتلاك أسلحة نووية.

في المقابل، وجه نيكزاد انتقادات حادة لسياسة الإدارة الأمريكية، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي يظن واهماً أن بإمكانه توسيع دائرة المفاوضات عبر فرض مطالب جديدة. ووصف نيكزاد هذا النهج بأنه "ليس أسلوباً للتفاوض، بل هو أقرب إلى طلب الاستسلام ووضع السلاح"، مؤكداً أن تلك المطالب "غير قابلة للتنفيذ".

على الصعيد الميداني، أفاد التلفزيون الإيراني بأن وزير الخارجية عباس عراقجي عقد فور وصوله اجتماعاً مع نظيره العماني، تناول العلاقات الثنائية، والتطورات المتسارعة في المنطقة، بالإضافة إلى ملف المفاوضات المرتقبة مع الجانب الأمريكي.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قد أعلنت في مؤتمر صحفي يوم الخميس (5 فبراير 2026)، أن المفاوضات غير المباشرة ستبدأ يوم الجمعة في مسقط.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، يضم الوفد الأمريكي شخصيات رفيعة المستوى، من بينهم ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس ترامب لشؤون الشرق الأوسط، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس ومستشاره البارز، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها واشنطن لهذه الجولة من المحادثات.