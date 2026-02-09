ريبوار هادي: الكورد يسعون للحصول على رئاسة لجنة النفط والغاز

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- يعقد مجلس النواب العراقي جلسته اليوم، حيث يتضمن جدول أعماله بنداً للتصويت على اللجان النيابية الدائمة. ومن المتوقع أن تحصل الكتل الكوردستانية على رئاسة ثلاث إلى أربع لجان من أصل 25 لجنة دائمة في البرلمان.

وفي هذا السياق، صرح النائب ريبوار هادي لشبكة "كوردستان 24" اليوم الاثنين 9 شباط 2026، قائلاً: "سيتم توزيع أعضاء البرلمان على اللجان، حيث تضم كل لجنة ما بين 7 إلى 21 عضواً". وأضاف أنه "بمجرد مباشرة أعضاء اللجان لمهامهم، يجب انتخاب رئيس لكل لجنة ونائبيه الأول والثاني خلال مدة أقصاها 10 أيام".

وأشار هادي إلى أن الكتل السياسية يتم توزيعها على اللجان بناءً على ثقلها النيابي، مؤكداً أن "الجانب الكوردي يسعى للحصول على رئاسة لجنة النفط والغاز".

وأوضح أن النواب الكورد يشكلون نحو 18% من إجمالي أعضاء البرلمان العراقي، مما يعني أن استحقاق المكون الكوردي يتراوح بين 4.5 إلى 5 لجان من أصل 25. كما أشار إلى أن التصويت على تشكيل اللجان يتم بالأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان.

وأضاف القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني: "الكورد سيشاركون في جميع اللجان، ولكن فيما يتعلق بالرئاسات، فإن أولوياتنا تنصب على لجان النفط والغاز، والمالية، والقانونية".

وكشف هادي أن الكورد تولوا في الدورات السابقة رئاسة لجان المالية، والعلاقات الخارجية، والصحة، مبيناً أن "الجهود الحالية تتركز على نيل اللجان التي تلبي احتياجاتنا، والمفاوضات بهذا الشأن تجري في كوردستان، لكن لم يحسم حتى الآن بشكل نهائي أي اللجان ستؤول رئاستها للكورد".

وبحسب جدول الأعمال الذي نشرته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، فمن المقرر أن تُعقد اليوم الاثنين، 9 شباط 2026، الجلسة السابعة من الفصل التشريعي الأول للدورة الانتخابية السادسة، والتي تتضمن فقرتين:

1- تأدية اليمين الدستورية لعدد من النواب.

2- التصويت على تشكيل اللجان النيابية الدائمة.

ووفقاً للمعلومات الواردة حول الفقرة الثانية من جلسة البرلمان، سيتم توزيع مجموع النواب على 25 لجنة. وفي هذا السياق، صرح النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شيروان دوبرداني، لـ "كوردستان 24" قائلاً: "ستحصل الكتل الكوردستانية على رئاسة ثلاث إلى أربع لجان، بالإضافة إلى تولي منصب النائب الأول والثاني في ست إلى سبع لجان أخرى".

وأضاف دوبرداني: "سيتولى الشيعة رئاسة 11 لجنة، بينما يتولى السنة رئاسة ست لجان، كما سيكون للمكونات الأخرى حصة في رئاسة اللجان".

وأشار أيضاً إلى أنه بعد توزيع النواب على اللجان، سيتولى العضو الأكبر سناً في كل لجنة رئاستها بشكل مؤقت.