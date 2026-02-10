بانتظار التمويل.. مالية كوردستان تعلن استكمال إجراءات رواتب كانون الثاني

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بياناً توضيحياً بخصوص مستجدات صرف رواتب الموظفين ومتقاضي الرواتب في الإقليم لشهر كانون الثاني (يناير).

وذكرت الوزارة في بيانها: "بعد الجهود والمتابعات الحثيثة التي بذلتها فرق وزارتنا لتأمين صرف رواتب شهر كانون الثاني لموظفي ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، نعلن عن استكمال كافة الإجراءات الإدارية والمحاسبية لدى دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية".

وأضاف البيان: "نحن الآن بانتظار وصول التمويل المالي لبدء عملية توزيع الرواتب في أقرب وقت ممكن".