الذهب يتراجع وسط عمليات جني أرباح في سوق متقلبة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تراجعت أسعار الذهب بعد يومين من المكاسب، مع لجوء المستثمرين إلى جني الأرباح في سوق متقلبة لا تزال تحاول العثور على مستوى دعم، عقب موجة بيع تاريخية.

انخفضت السبائك 1.4% لتتراجع لفترة وجيزة دون مستوى 5000 دولار للأونصة، قبل أن تقلص جزءا من خسائرها. ورغم ذلك لا يزال الذهب مرتفعا بقوة منذ بداية العام، رغم تراجعه 10% منذ تسجيله أعلى مستوى على الإطلاق في 29 يناير.

هبوط المعادن في يناير

كانت المعادن النفيسة قد شهدت هبوطا حادا في نهاية يناير، بعدما أدت قفزة قياسية مدفوعة بمضاربات مكثفة إلى ارتفاع مفرط في السوق.

مع ذلك لا تزال العديد من العوامل التي دعمت موجة الصعود لسنوات قائمة، من بينها تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وارتفاع مشتريات البنوك المركزية، وهروب المستثمرين من السندات السيادية والعملات.

تفاؤل البنوك واستمرار الطلب الرسمي

لا يزال مديرو أصول وبنوك بينهم "دويتشه بنك" و"جولدمان ساكس"، يرجحون تعافي الذهب مدفوعا بهذه العوامل الهيكلية طويلة الأجل. وفي إشارة إلى متانة الطلب الرسمي، واصل المركزي الصيني شراء الذهب للشهر الـ 15 على التوالي في يناير.

بالنظر إلى الفترة المقبلة، من المتوقع أن توفر البيانات الاقتصادية المرتقبة في وقت لاحق من هذا الأسبوع مؤشرات إضافية حول مسار سياسة الفيدرالي، وذلك بعد أن رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، كيفن وارش لرئاسة المركزي الأمريكي.

ينتظر أن يظهر تقرير الوظائف لشهر يناير، المقرر صدوره غدا الأربعاء، مؤشرات على استقرار سوق العمل، فيما تصدر بيانات التضخم يوم الجمعة.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 5032.53 دولار، كما انخفضت الفضة 1.8% إلى 81.92 دولار، وتراجع البلاتين والبلاديوم أيضا، في المقابل ارتفع مؤشر "بلومبرغ" الفوري للدولار 0.1% بعد أن أنهى الجلسة السابقة على انخفاض 0.6%.