شيلان دوسكي: نظام "إي-بسولة" يضفي شفافية على الإيرادات ويقضي على الروتين

أربيل (كوردستان24)- ُعلن رسمياً اليوم الثلاثاء، 10 شباط 2026، عن إطلاق النظام الرقمي "إي-بسولة" (e-Psule)، خلال مراسم جرت بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ومحافظ البنك المركزي العراقي. ويهدف هذا النظام إلى إنهاء التعاملات النقدية (الكاش) وتقليص الإجراءات الروتينية في الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وخلال المراسم، ألقت شيلان دوسكي، مسؤولة المشاريع الخاصة في مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان، كلمة سلطت فيها الضوء على العقبات التي كانت تواجه المواطنين والتجار سابقاً، قائلة: "كان المواطنون في كافة أنحاء الإقليم يضطرون لتخصيص يوم كامل من وقتهم والوقوف في طوابير طويلة لمجرد دفع رسوم الخدمات العامة".

وكشفت دوسكي أنه في ظل النظام القديم، كانت الحكومة تحتاج إلى نحو 40 يوماً لكي تصل الأموال النقدية المحصلة إلى الخزينة العامة، مما كان يؤدي إلى تأخر توفر السيولة وخلق ضغوطات مالية. وأكدت أن نظام "إي-بسولة" سيضع حداً لهذا التأخير ويستعيد الثقة في عملية الجباية والإيرادات.

وأوضحت أن "إي-بسولة" يعد المشروع الرقمي الاستراتيجي الثالث للحكومة، بعد مشروعي "حسابي" (هەژماری من) و"رووناکی" (النور). وأشارت إلى أن مشروع "حسابي" نجح حتى الآن في ضم أكثر من مليون مواطن إلى النظام المصرفي، فيما وفر مشروع "رووناکی" خدمة الكهرباء على مدار 24 ساعة لـ 4.5 مليون شخص.

ويتم تنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي ومجموعة من المصارف الأهلية (مثل مصرف جيهان، RT، الإسلامي العراقي، ومصرف FIB)، بالإضافة إلى شركات الدفع الإلكتروني.

واختتمت مسؤولة المشاريع في مكتب رئيس الوزراء حديثها بالقول إن هذه الخطوة تفتح صفحة جديدة أمام التجار والمستثمرين، وهي إشارة واضحة إلى أن مستقبل إقليم كوردستان في "أيدٍ أمينة"، كونه يُدار من قبل فريق شاب من التكنوقراط.