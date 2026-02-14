وزير داخلية إقليم كوردستان يجتمع مع غرفة التجارة الأمريكية

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- اجتمع وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان مع غرفة التجارة الأمريكية، حيث أكد دعم الإقليم للاستثمار ومشاركات شركات القطاع الخاص، والالتزام بتوفير بيئة مستقرة وصديقة للاستثمار والتجارة وبناء شراكة طويلة الأمد.

وأصدرت وزارة داخلية إقليم كوردستان، يوم السبت، 14 شباط/فبراير 2026، بياناً ذكرت فيه أن "ريبر أحمد"، وزير داخلية حكومة إقليم كوردستان، التقى بمسؤولي غرفة التجارة الأمريكية، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في البيان، أن وزير الداخلية أعرب عن شكره لغرفة التجارة الأمريكية على حفاوة الاستقبال وعلى مشاركة عدد كبير من الشركات الأمريكية في الاستثمار داخل إقليم كوردستان.

كما شدد على أن إقليم كوردستان يدعم الاستثمارات ومساهمات شركات القطاع الخاص، ويلتزم بتأمين بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار والتجارة وتعزيز الشراكات طويلة الأمد.

وبحسب بيان وزارة داخلية إقليم كوردستان، فإن متانة العلاقات الاقتصادية تظل الركيزة الأساسية لتعزيز الرفاهية المشتركة وتحقيق النمو المستدام.