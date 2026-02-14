فالح الفياض: لن نسمح بأي تدخل خارجي في شؤون العراق

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت هيئة الحشد الشعبي بياناً رسمياً، أعلنت فيه أن رئيس الهيئة فالح الفياض استقبل السفير التركي لدى العراق "أنيل بورا إينان". وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول بحث العلاقات الثنائية بين بغداد وأنقرة، بالإضافة إلى التصريحات الأخيرة الصادرة عن المسؤولين الأتراك.

وفي بيانها الصادر اليوم السبت 14 شباط 2026، ذكرت الهيئة: "استقبل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، في مكتبه الخاص ببغداد، السفير التركي لدى العراق، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة قضايا التعاون الأمني والتصريحات التركية الأخيرة".

وبحسب البيان، بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية ورفع مستوى التنسيق الأمني، بما يضمن حماية أمن البلدين ويسهم في استقرار الأوضاع في المنطقة.

وأكد الفياض خلال اللقاء أهمية استمرار العلاقات الودية بين بغداد وأنقرة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة احترام الأعراف الدبلوماسية، خاصة في أعقاب التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية التركي مؤخراً.

كما أبلغ رئيس هيئة الحشد الشعبي السفير التركي بأن "العراق يرفض أي نوع من أنواع التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية"، مؤكداً أن العلاقات يجب أن تُبنى على أساس احترام السيادة الوطنية، وأن يحترم الطرفان بشكل كامل المؤسسات الحكومية والقضايا الوطنية لكل منهما.

وتأتي تصريحات الفياض رداً على ما قاله وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في 9 شباط خلال مقابلة مع قناة (سي إن إن تورك): "آمل أن يتعلموا في العراق درساً مما حدث في سوريا، وأن يتخذوا قراراً أكثر حكمة".

وكان فيدان قد صرح بأن حزب العمال الكردستاني (PKK) يسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية، متهماً الحكومة العراقية بالسماح باحتلال أراضيها. وحول قضاء سنجار، قال: "عندما يتقدم الحشد الشعبي برياً ونقوم نحن بعملية جوية، فإن الأمر لن يستغرق أكثر من يومين أو ثلاثة؛ إذ إنها عملية عسكرية بسيطة للغاية".