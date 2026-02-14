مؤسسة بارزاني الخيرية تواصل تقديم لمساعدات للكورد في غرب كوردستان "روجآفا"

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- ضمن إطار المشاريع الخدمية لمؤسسة بارزاني الخيرية المخصصة لسكان "روجآفا" (غرب كوردستان)، قدمت المؤسسة بتاريخ 14 شباط/فبراير 2026، مساعدات وإعانات متنوعة لـ 1025 عائلة من السكان المحليين في مدينة قامشلو.

ويعد هذا المشروع خطوة جديدة ضمن البرامج المستمرة لمؤسسة بارزاني الخيرية لدعم سكان غرب كوردستان، حيث يتم إيصال المساعدات بشكل متواصل إلى مدن المنطقة وفقاً لـ "الخطة الثانية" للمؤسسة.

وتضمنت المساعدات الموزعة سلالاً غذائية، منتجات ألبان، حليب أطفال، ومستلزمات معيشية ضرورية أخرى.

وكانت مؤسسة بارزاني الخيرية قد سارعت للوصول إلى غرب كوردستان منذ بداية الأزمات والاضطرابات هناك، من خلال فريق إنساني واسع ودعم مادي كبير.

وتستمر المؤسسة حالياً، وبدعم من الوزارات والدوائر والمدارس والشخصيات الخيرية والشركات في إقليم كوردستان، في تقديم المساعدات والتواصل مع أهالي "روجآفا" لتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان المنطقة.