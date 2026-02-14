رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي

روبيو يشيد بمكانة إقليم كوردستان كشريك رئيس وعامل استقرار

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- مواصلة للقاءاته واجتماعاته على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، اجتمع نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، بعد ظهر اليوم (السبت، 14 شباط 2026)، مع ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

بُحثت خلال الاجتماع، علاقات أمريكا مع العراق وإقليم كوردستان، وآفاق التعاون المشترك بينهما، وجدد نيجيرفان بارزاني الإعراب عن شكره وتقديره لدعم الولايات المتحدة للعراق وإقليم كوردستان.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي التزام بلاده بدعم العراق وإقليم كوردستان وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيداً بمكانة إقليم كوردستان كشريك رئيس وعامل استقرار.

وشغلت الأوضاع في سوريا وحقوق الكورد فيها، وآخر تطورات المنطقة، محوراً آخر من الاجتماع، حيث أكد فيه الجانبان على حماية حقوق الكورد والمكونات في سوريا موحدة.