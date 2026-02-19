افتتاح أسواق رمضانية في زاخو وتوفير فرص عمل للشباب مع حلول الشهر الفضيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، أعلنت إدارة زاخو المستقلة عن إطلاق برنامج متكامل يتضمن مبادرات تجارية وإنسانية، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز الأجواء الرمضانية في المدينة.

وصرح كوهدار شيخو، مشرف إدارة زاخو المستقلة، لـ "كوردستان 24"، اليوم الخميس 19 شباط 2026، بأن الإدارة افتتحت سوقين مخصصين لشهر رمضان يقدمان بضائع بتخفيضات خاصة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة أسهمت أيضاً في توفير فرص عمل لعدد من الشباب في المنطقة.

وأكد شيخو أن ما تشهده زاخو من "خير وبركة" وتطور وازدهار يأتي ثمرة لجهود التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وبدعم واهتمام مباشر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وفي الجانب الإنساني، أوضح مشرف الإدارة أن البرنامج الرمضاني لهذا العام يشمل توفير الخبز المجاني للفقراء عبر 30 مخبزاً (فرناً) موزعة في المدينة، بالإضافة إلى مبادرة من أغلب العيادات الطبية في زاخو لتقديم تخفيضات في أجور المعاينة للمرضى. كما ستقوم لجان مختصة بإجراء جولات ميدانية لتفقد الأحياء والمناطق التي تقطنها العائلات المتعففة وذوي الدخل المحدود لتقديم الدعم اللازم.

من جهتهم، أبدى مواطنون في زاخو ارتياحهم للتطور الملحوظ الذي تشهده المدينة على مختلف الأصعدة، مؤكدين أن الأسواق الرمضانية الجديدة باتت وجهة أساسية لهم في الليالي الرمضانية، حيث يقضون أوقاتهم في التسوق واستعادة الذكريات الجميلة مع الأصدقاء والأقارب في أجواء اجتماعية مميزة.