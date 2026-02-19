مشروع "إي-پسوولە" يتجاوز حاجز الـ 100 ألف مستخدم لسداد فواتير الكهرباء في إقليم كوردستان

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي للخدمات العامة وتنامي ثقة المواطنين بالتكنولوجيا المالية، أعلن فريق إدارة المشروع الوطني "إي-پسوولە" (E-Psoola)، اليوم الخميس، أن عدد المستخدمين الذين يعتمدون على المنظمة لتسديد أجور الكهرباء قد تجاوز حاجز الـ 100 ألف مشترك.

وأوضح فريق إدارة المشروع في بيان صحفي تضمن بيانات حديثة حول مستويات الاستخدام، أن هذا الإقبال يمثل "تغييراً جذرياً" في ثقافة الدفع لدى المواطنين في إقليم كوردستان، وتحولاً ملموساً نحو المعاملات غير النقدية.

ووفقاً للبيان، فإن أكثر من 100 ألف مواطن يستخدمون حالياً بوابات وأنظمة "إي-پسوولە" بشكل فعال ومستمر لتسديد فواتير وديون الكهرباء. وأشار الفريق إلى أن هذا الرقم يعد مؤشراً واضحاً على نجاح البنية التحتية الرقمية التي أرستها الحكومة، وتعزيزاً للموثوقية في الأنظمة الإلكترونية الحكومية.

وكشف فريق الإدارة أن عمليات الدفع تتم عبر شبكة مالية متكاملة تضم 7 مصارف ومحافظ إلكترونية رائدة. وأكد البيان أن جميع هذه المؤسسات المالية مرخصة ومعتمدة رسمياً من قبل البنك المركزي العراقي، مما يوفر للمستخدمين ضمانات قانونية ومالية كاملة تحمي حقوقهم وأموالهم.

يندرج مشروع "إي-پسوولە" ضمن استراتيجية حكومة إقليم كوردستان الرامية إلى:

تقليل الروتين الإداري وتسهيل الإجراءات.

الحد من تداول النقد (الكاش) والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

تمكين المواطنين من إتمام التزاماتهم المالية بمرونة عالية ومن أي مكان.

من الجدير بالذكر أن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، كان قد أطلق منصة "إي-پسوولە" رسمياً في 10 شباط 2026، لتكون البوابة الرسمية الوحيدة والآمنة للمدفوعات الرقمية الحكومية، بهدف تعزيز الشفافية في جباية الإيرادات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.