خوشناو يعلن انطلاق حملة واسعة لتجهيز مساجد أربيل وتنظيفها

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم السبت 21 شباط 2026، خلال مؤتمر صحفي، عن انطلاق حملة واسعة لتنظيف وتنظيم المساجد والمراكز الدينية في محافظة أربيل، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال المصلين.

وأشار محافظ أربيل إلى أن هذه الحملة، وكما هو متبع في تقاليد الأعوام السابقة، تبدأ من جامع "السواف" في مدينة أربيل.

وقال: بعد هذا المسجد، ستستمر عملية التنظيف في كافة المساجد الأخرى، كما سيتم توزيع جميع المستلزمات الضرورية للحفاظ على البيئة والنظافة العامة عليها.

وأكد خوشناو أن المراكز الدينية ستشهد في هذا الموسم إقبالاً كبيراً من المصلين، لا سيما خلال الأوقات الليلية لأداء صلاة التراويح والفرائض الدينية، لذا يتوجب توفير بيئة نظيفة وملائمة لهم.

وفي جانب آخر من حديثه، دعا محافظ أربيل المواطنين للمساهمة في إنجاح هذه الحملة، وقال: نأمل من المصلين عند زيارة المساجد أن يكونوا هم أنفسهم جزءاً من عملية الحفاظ على البيئة والخدمات الموجودة داخل المراكز الدينية، لنتمكن معاً من صون بيئة صحية ونظيفة في عموم أربيل.