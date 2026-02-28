رصد طائرات حربية وصواريخ "قادمة من جهة إسرائيل" في أجواء العراق

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- رُصدت طائرات حربية وصواريخ تعبر الأجواء العراقية بالتزامن مع شنّ إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران، وفق ما أفاد شاهدا عيان ومصدر عسكري وكالة فرانس برس السبت.

وقال المصدر العسكري الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن "قواتنا رصدت طائرات حربية قادمة من جهة إسرائيل عبرت أجواء العاصمة بغداد ونينوى وبابل وصلاح الدين والمثنى".

مشيرا إلى رصد صواريخ أخرى في محافظة كركوك في شمال البلاد.

كذلك أفاد شاهدا عيان برصد "صواريخ بعلو منخفض" قرب منطقة داقوق في محافظة كركوك، فيما قال عسكري في منطقة الرمادي في غرب العراق لوكالة فرانس برس إنه شاهد طائرات حربية تحلق فوق المنطقة.

وقد أعلن العراق في وقت سابق السبت إغلاق مجاله الجوي.

وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران السبت وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه "عمليات قتالية كبرى"، ودعا الشعب الإيراني إلى تولي مقاليد الحكم.

المصدر : وكالة الصحافة الفرنسية