تفاصيل جديدة لاغتيال خامنئي: "CIA" تعقبت المرشد الإيراني لأشهر قبل ساعة الصفر

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الأحد، تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، خلال الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وذكرت الصحيفة أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، اضطلعت بدور مهم قبل الهجوم على مقر المرشد وسط طهران.

ونقلت عن مصادر مطلعة على العملية لم تكشف هويتها، قولها إن وكالة الاستخبارات الأميركية تعقبت خامنئي لأشهر، وحصلت على معلومات حول أماكن تواجده وعاداته.

وعلمت الوكالة أن اجتماعا لكبار المسؤولين الإيرانيين كان مقررا عقده في مجمع مبان وسط طهران، صباح السبت، حيث سيكون خامنئي حاضرا.

وأضافت "نيويورك تايمز"، أن الولايات المتحدة وإسرائيل عدلتا توقيت هجماتهما على إيران بناء على تلك المعلومات، إذ كان من المخطط في الأصل تنفيذ الهجوم خلال الليل.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية لاحقا مقتل خامنئي، وهو ما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنه سابقا.