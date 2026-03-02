سنتكوم تنفي مقتل 560 جندياً أمريكياً وتصف مزاعم إيران بـ "الأخبار الزائفة"

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان جديد لها اليوم، جملةً وتفصيلاً الأنباء والإحصائيات التي نشرها الحرس الثوري الإيراني بشأن الخسائر الأمريكية، واصفةً إياها بالمعلومات "العارية عن الصحة" والمفبركة.

وكانت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني قد ادعت في وقت سابق تنفيذ هجمات مكثفة بالطائرات المسيرة والصواريخ، زعمت فيها إجبار حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" على مغادرة المنطقة والتوجه نحو المحيط الهندي. كما تضمنت المزاعم الإيرانية استهداف قواعد أمريكية في دول الخليج، ما أسفر – حسب ادعائهم – عن مقتل وإصابة 560 جندياً أمريكياً.

وفي رد حاسم، نشرت القيادة المركزية الأمريكية توضيحاً عبر ملصق "Fact Check" (تدقيق الحقائق)، ذكرت فيه: "خلال اليومين الماضيين، نشرت إيران سلسلة من الادعاءات الواهية التي لا تمت للواقع بصلة".

يأتي هذا السجال في وقت تشهد فيه المنطقة توترات عسكرية وحساسية عالية، حيث يخوض الطرفان حرباً إعلامية محتدمة. وتؤكد واشنطن أن الإحصائيات الإيرانية ما هي إلا "بروباغندا" تهدف إلى تصوير انتصارات وهمية، مشددةً على أن تلك الأنباء تفتقر لأي نسبة من المصداقية.