البابا يصلي من أجل أن يتوقف "دوي القنابل" في الشرق الأوسط

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- صلى البابا لاوون الرابع عشر الأحد من أجل أن يتوقف "دوي القنابل" في الشرق الأوسط، مع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران يومها التاسع.

وقال البابا الأميركي الأصل في ختام صلاة التبشير الملائكي إن الأخبار الواردة من الشرق الأوسط "لا تزال تثير إحباطا عميقا".

وأضاف "إلى جانب العنف والدمار ومناخ الكراهية والخوف السائد، تضاف الخشية من اتساع رقعة النزاع، ومن أن تنزلق مجددا دول أخرى في المنطقة ومنها لبنان الحبيب إلى حال عدم الاستقرار".

وتابع البابا أنه يصلي "كي يتوقف دوي القنابل، وتصمت الأسلحة، ويُفتح مجال للحوار الذي يتيح سماع أصوات الشعوب".