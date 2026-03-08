الرئيس بارزاني يطالب بغداد بوضع حد لـ "المجاميع الخارجة عن القانون"

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- شارك الرئيس مسعود بارزاني ومسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد 8 آذار 2026، في مراسم عزاء الشهيد (ولات طاهر)، الذي استشهد ليلة أمس السبت جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف مطار أربيل الدولي.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، سلط الرئيس بارزاني الضوء على الأوضاع المتوترة في المنطقة والهجمات الأخيرة التي طالت إقليم كوردستان، قائلاً: "كما نرى، تمر المنطقة برمتها بظروف معقدة، وقد سعينا منذ البداية للنأي بكوردستان عن هذه الحروب والمآسي".

وأعرب الرئيس بارزاني عن قلقه الشديد إزاء الهجمات المستمرة على الإقليم، مبيناً: "للأسف، نرى أن بعض الجماعات الخارجة عن القانون تحاول فرض الحرب علينا وافتعال المشاكل".

وفي جانب آخر من حديثه، وجه الرئيس بارزاني رسالة إلى مراكز صنع القرار في العراق، صرح فيها: "نطالب الحكومة الاتحادية والبرلمان والقوى السياسية العراقية في بغداد بوضع حدٍ لهؤلاء المجرمين".

وفي ختام تصريحه، طمأن الرئيس بارزاني مواطني كوردستان بأن الجناة سيدفعون ثمن جرائمهم، مؤكداً: "نطمئن شعب كوردستان بأن دماء الشهيد ولات والشهداء الآخرين لن تذهب سدى".