وزير الخارجية الإيراني: "لا أحد يعرف" من سيكون المرشد الأعلى القادم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن "لا أحد يعلم" من سيكون المرشد الأعلى القادم، وذلك وسط تقارير تشير إلى أن الهيئة المسؤولة قد اختارت بالفعل بديلاً لآية الله علي خامنئي.

وفي مقابلة مع برنامج "Meet The Press" على شبكة "NBC" يوم الأحد، قال عراقجي: "هناك الكثير من الشائعات المتداولة، لكن علينا انتظار اجتماع مجلس خبراء القيادة للتصويت على اختيار المرشد الأعلى الجديد".

ويُعد "مجلس خبراء القيادة" هيئة مؤلفة من 88 عضواً من كبار رجال الدين، وهي الجهة المنوط بها اختيار المرشد الأعلى في إيران، ويتم انتخاب أعضاء هذا المجلس من قِبل الناخبين الإيرانيين.

وأوضح عراقجي أنه إلى حين انعقاد المجلس، يتولى "مجلس القيادة المؤقت" إدارة الشؤون، مؤكداً أن جميع المؤسسات الإيرانية تواصل أداء مهامها كالمعتاد. ويرى بعض المراقبين أنه لا يمكن تعيين مرشد جديد رسمياً إلا بعد اجتماع أعضاء المجلس وجهاً لوجه.

وفي سياق آخر، سُئل عراقجي عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها ضرورة أن يكون له دور في اختيار القيادة الجديدة لإيران، فأجاب: "لا نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا الداخلية؛ فهذا الأمر متروك للشعب الإيراني وحده، وهو شأن خاص به تماماً".

كما شدد على أن إيران لن تقبل بمطالب ترامب بـ "الاستسلام غير المشروط". وأشار إلى أن إيران كانت قد قبلت بوقف إطلاق النار في يونيو من العام الماضي، لكنه شدد على أن المرحلة الحالية تتطلب إنهاءً دائماً للحرب.

وقال عراقجي: "لا أحد يرغب في استمرار هذه الحرب"، مضيفاً أن إيران ستواصل العمل في إطار "الدفاع عن النفس". وأصرّ على أن إيران لا تستهدف جيرانها، بل تستهدف المرافق والمنشآت الأمريكية الموجودة في دول الخليج العربي.

المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة