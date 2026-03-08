ترامب وستارمر يبحثان في اتصال هاتفي الحرب في الشرق الأوسط

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)-أجرى وكير ستارمر مباحثات هاتفية تطرقت الى الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أفادت لندن الأحد، بعد انتقادات وجّهها الرئيس الأميركي الى رئيس الوزراء البريطاني على خلفية التعاون في النزاع الحالي.

وأفادت متحدثة باسم داونينغ ستريت في بيان بأن المسؤولين تطرّقا إلى "الوضع الحالي في الشرق الأوسط والتعاون العسكري بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لا سيما من خلال استخدام قواعد سلاح الجو الملكي دعما للدفاع الجماعي عن النفس لشركائهما في المنطقة".

ورفض ستارمر بداية أي دور للندن في الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل أن يوافق لاحقا على طلب أميركي لاستخدام قاعدتين عسكريتين بريطانيتين لغرض دفاعي "محدد ومحدود".

وكان ترامب أعرب سابقا عن عدم رضاه عن المملكة المتحدة، وسخر من ستارمر، معتبرا أنه "ليس ونستون تشرشل".

المصدر: فرانس برس