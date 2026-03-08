ملك البحرين يدعو للتمسك بمسار السلام ويؤكد استهداف منشآت مدنية في المنامة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)-أصدر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بياناً رسمياً اليوم الأحد، تناول فيه تطورات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، موضحاً موقف المملكة من العمليات الجوية التي طالت منشآت في البلاد.

الموقف السياسي والدبلوماسي

أكد العاهل البحريني في بيانه أن مملكة البحرين لا تزال تعتبر "مسار السلام" خياراً أساسياً للتعامل مع الأزمات الإقليمية. ووصف البيان العمليات العسكرية التي استهدفت المنامة ومدناً خليجية أخرى بأنها تتعارض مع مواثيق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي المتعلقة بحسن الجوار، مشيراً إلى أن هذا التصعيد يضع الأمن الإقليمي والدولي أمام تحديات خطيرة.

الأوضاع الميدانية والداخلية

وبحسب ما جاء في التصريح الرسمي، فقد تعرضت منشآت مدنية واقتصادية ونفطية لأضرار مادية نتيجة الهجمات الصاروخية وطائرات الدرون، كما أشار الملك إلى وقوع إصابات بين المدنيين. وفي المقابل، ذكر البيان أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين تعاملت مع عدد من الأهداف المعادية وتمكنت من اعتراضها.

التنسيق الإقليمي

على الصعيد الدبلوماسي، أشار الملك حمد بن عيسى إلى استمرار التنسيق والتشاور مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي، مؤكداً أن الاتصالات الجارية تهدف إلى بحث تداعيات الأزمة وسبل الحد من تدهور الاستقرار في المنطقة.

إجراءات احترازية

يُذكر أن السلطات البحرينية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية، شملت تحويل الدراسة في المؤسسات التعليمية إلى نظام "عن بُعد" وتفعيل خطط الطوارئ في المرافق الحيوية، وذلك تزامناً مع استمرار التوتر العسكري الذي بدأ في المنطقة منذ أواخر فبراير الماضي.



المصدر: الوکالات