ماكرون يحث إيران على وقف الهجمات في اتصال هاتفي مع رئيسها

منذ 29 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)-أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أجرى محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأحد، حثه خلالها على وقف الهجمات.

وقال ماكرون في تدوينة عبر منصة "إكس": "لقد شددت على ضرورة أن توقف إيران فوراً هجماتها ضد دول المنطقة".

كما دعا إيران إلى ضمان حرية الملاحة عبر "إنهاء الإغلاق الفعلي (بحكم الأمر الواقع) لمضيق هرمز".

وتطرق ماكرون أيضاً إلى قضية سيسيل كولر وجاك باريس، وهما مواطنان فرنسيان أُطلق سراحهما من سجن إيراني في نوفمبر الماضي ونُقلا إلى السفارة الفرنسية في طهران، بعد احتجازهما لأكثر من ثلاث سنوات بتهمة التجسس؛ حيث طالب ماكرون بعودتهما إلى فرنسا بوصفها "أولوية مطلقة".

علاوة على ذلك، أعرب ماكرون عن قلقه العميق إزاء تطور البرنامج النووي والباليستي الإيراني، مشدداً على ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي.

واتفق الزعيمان على البقاء على اتصال، وفقاً لما ورد في تدوينة ماكرون. ويُعد ماكرون أول زعيم غربي يتحدث مع الرئيس الإيراني منذ اندلاع الحرب.

وفي سياق متصل، أفاد مكتب الرئيس الفرنسي أن ماكرون أجرى أيضاً محادثات هاتفية منفصلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



المصدر: صحیفة واشتنطن بوست الامریکیة