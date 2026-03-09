كاروان ستوني: السعودية تمنح العراق 500 تأشيرة عمرة يومياً

منذ 51 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم المديرية العامة للحج والعمرة في أربيل، كاروان ستوني، اليوم الاثنين 9 آذار/مارس 2026، أن رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية، الشيخ سامي المسعودي، استحصل موافقة المملكة العربية السعودية لتخصيص 500 تأشيرة عمرة يومياً للراغبين في أداء العمرة من كافة أنحاء العراق.

وأضاف ستوني: "جاء هذا الطلب نظراً للإقبال الكبير من قبل المواطنين العراقيين لأداء العمرة في الموسم الحالي 1447 هجرية، حيث وافق الجانب السعودي على منح 500 تأشيرة يومياً للعراقيين حتى انتهاء الأزمات المؤسفة في المنطقة، وذلك بعد أن كان منح التأشيرات قد توقف لجميع دول العالم".