مالية كوردستان تعلن استلام آخر دفعات رواتب فبراير وتكشف عن استقطاعات "اتحادية" لمستحقات المتقاعدين

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن إيداع الدفعة الأخيرة من تمويل رواتب الموظفين لشهر فبراير في حسابها المصرفي، مؤكدة في الوقت ذاته وجود نقص واستقطاعات في المبالغ المحولة من قبل الحكومة الاتحادية.

إعلان جدول الرواتب

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أنه تم إيداع مبلغ قدره 295 ملياراً و405 ملايين دينار عراقي في حسابها، وهي الدفعة الأخيرة المخصصة لتمويل رواتب موظفي الإقليم والدوائر الحكومية لشهر فبراير. وأشار البيان إلى أن الوزارة ستعلن عن جدول صرف الرواتب في وقت لاحق من اليوم، وذلك فور استكمال الإجراءات الإدارية واستلام المبالغ نقدياً من فرع البنك المركزي العراقي في أربيل.

عجز في تمويل المتقاعدين

وفي سياق تفاصيل التمويل، كشفت الوزارة عن عدم قيام وزارة المالية الاتحادية بتحويل كامل المبلغ المطلوب لهذا الشهر، حيث أُشير إلى نقص قدره 16,107,881,000 دينار (أكثر من 16 مليار دينار) من صندوق رواتب شهر فبراير، وهي مبالغ كانت مخصصة لمستحقات المتقاعدين المدنيين والعسكريين في الإقليم.

استقطاعات سابقة مثيرة للجدل

كما أعربت الوزارة عن أسفها لاستمرار سياسة الاقتطاعات المالية، موضحة أنه تم اقتطاع مبلغ (36,360,864,000) دينار من تمويلات شهر ديسمبر الماضي (2023). وأكدت الوزارة أن هذه المبالغ كانت مخصصة لمتقاعدي الجيش والمدنيين والجنود من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء تم رغم قيام الإقليم بإرسال كافة الخطابات الرسمية وتكليف فريق فني مختص لمعالجة هذا الملف مع بغداد.

يأتي هذا الإعلان في وقت ينتظر فيه آلاف الموظفين والمتقاعدين في الإقليم إطلاق مستحقاتهم المالية، وسط مطالبات بضرورة إبعاد ملف الرواتب عن الخلافات السياسية والفنية بين أربيل وبغداد.