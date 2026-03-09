تركيا تعلن إسقاط ثاني صاروخ منذ بدء الحرب قادم من إيران

منذ 20 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت تركيا إسقاط ثاني صاروخ قادم من إيران، منذ بدء الحرب.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين إرسال ست طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى شمال قبرص كإجراء أمني، بعد أيام من استهداف قاعدة بريطانية في الشطر الجنوبي من الجزيرة بهجوم بمسيّرة.

وقالت الوزارة في بيان "في ضوء التطورات الأخيرة في منطقتنا، نُشرت ست طائرات مقاتلة من طراز إف-16 وأنظمة دفاع جوي في جمهورية شمال قبرص التركية اعتبارا من اليوم"، في إشارة إلى الشطر الشمالي من الجزيرة المتوسطية الذي لا يحظى باعتراف دولي سوى من أنقرة.

وأضافت الوزارة "قد تُتخذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر".

تعرضت قاعدة جوية بريطانية في قبرص لهجوم بطائرة مسيرة إيرانية الصنع الاثنين الماضي، بعد ساعات من قرار لندن السماح لواشنطن باستخدام قواعدها العسكرية ضد إيران للأغراض "الدفاعية". كما جرى اعتراض مسيّرتين أخريين كانتا متجهتين نحو الجزيرة الاثنين.

وعقب ذلك، تعهدت دول أوروبية عدة بتقديم مساعدات عسكرية لجمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.

وتحتل "جمهورية شمال قبرص التركية" نحو ثلث مساحة الجزيرة المتوسطية، وتعترف بها تركيا فقط. وقد أعلنت استقلالها في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1983، بعد تسع سنوات من التدخل العسكري التركي عام 1974 والذي بررته أنقرة بأنه رد على محاولة ضمّ قبرص لليونان من جانب مجموعة قادة انقلابيين.